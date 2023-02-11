Луганск, , 19:53 — REGNUM Военная разведка Западного военного округа отбила два опорных пункта нацгвардии Украины на кременском участке. После захвата территории противника на этом участке были обнаружены многочисленные тела убитых украинских военных, которых никто не забрал, пишет 11 февраля РИА Новости.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам одного из разведчиков, который продемонстрировал взятый укрепрайон, его группа штурмовала одновременно два таких опорных пункта. Молниеностность боевой операции не дала возможность противнику опомниться и предпринять какие-то контрмеры.

«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и, как только завязывается бой, они начинают отступать», — приводит издание слова разведчика.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции успешно продвигаются на кременском участке фронта в Донбассе. За последние трое суток они сумели продвинуться на два километра.

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