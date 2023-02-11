Луганск, 11 февраля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Военная разведка Западного военного округа отбила два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке. После захвата территории противника на этом участке были обнаружены многочисленные тела убитых украинских военных, которые никто не забрал, пишет 11 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам одного из разведчиков, который продемонстрировал взятый укрепрайон, его группа штурмовала одновременно два таких опорных пункта. Молниеносность боевой операции не дала противнику возможности опомниться и принять какие-то контрмеры.

«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и, как только завязывается бой, они начинают отступать», — приводит издание слова разведчика.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции успешно продвигаются на кременском участке фронта в Донбассе. За последние трое суток они сумели продвинуться на два километра.