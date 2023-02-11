Москва, 11 февраля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Федерация футбола Австрии выступила против перехода сербского защитника с австрийским паспортом Александра Драговича в российский футбольный клуб «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

imago sportfotodienst/ Globallook press Александр Драгович

В ходе трансферного окна «Локомотив» хотел видеть в своих рядах 31-летнего защитника «Црвены Звезды». Отмечается, что и Александр Драгович был готов к переезду в Москву. Однако австрийская федерация футбола выступила против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский футболист Павел Мамаев сообщил, что завершил спортивную карьеру в России.