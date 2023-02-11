Кохма, Ивановская область, , 19:40 — REGNUM В Ивановской области 11 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате столкновения её с легковым автомобилем пострадали три человека, в том числе фельдшер скорой помощи, несовершеннолетняя пациентка и её мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент случился в Кохме из-за того, что водитель Kia Sportage, выезжая на главную улицу, не уступил дорогу скорой медицинской помощи. В результате столкновения фельдшер скорой получил челюстно-лицевую травму, ушиб спины получила девочка, которую везли из Шуи, а её мать получила ушиб головы.

В настоящее время по данному факту ведутся разбирательства.

Ранее сообщалось, что на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло столкновение 14 автомобилей, в результате чего образовалась пробка протяжённостью 3 км.

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