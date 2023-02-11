Мапуту, 11 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в Мозамбике при наводнении, вызванном проливными дождями, сообщает 11 февраля Agence France-Presse (AFP).

Мозамбик

Наводнение произошло в столице Мапуту и прилегающих к ней районах.

Согласно данным Национального бюро по борьбе с рисками и катастрофами, 14 тыс. человек были эвакуированы из-за угрозы оползней. В столице Мозамбика и ее окрестностях затоплены почти 4,3 тыс. домов, пострадали 13 школ.