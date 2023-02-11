Киев, , 19:39 — REGNUM Депутат Закарпатского облсовета Юдит Петеи, которая опубликовала на своей странице в социальной сети карту Закарпатья в цветах венгерского флага, попала под уголовное преследование на Украине. Как сообщает 11 февраля украинское издание «Страна. ua», дело в отношении парламентария завела генеральная прокуратура страны.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Петеи обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения. Уточнятся, что досудебное расследование будет осуществлять СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января депутат Закарпатского областного совета от партии КМКС («Партия венгров Украины». ― Ред.) Юдиты Петеи на своей странице в соцсети опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета государственно флага Венгрии. Позднее пост был удалён.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что на Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, при этом Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом.