Мадрид, 11 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Порт Испании не пустил танкер с дизельным топливом, которое происходит с судна под камерунским флагом «Нобель», до 1 июля 2022 года ходившего под флагом РФ, сообщает министерство транспорта Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ведомство уточняет, что порт Таррагоны не пустил для разгрузки дизельного топлива судно Maersk Magellan под флагом Сингапура.

Уточняется, что мера принята в соответствии с законодательством ЕС, которое запрещает доступ любого судна, зарегистрированного под российским флагом с 16 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии заявил, что страну вынудят ввести санкции против России из-за сильного давления Запада.