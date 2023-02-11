ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Белгород, 11 февраля 2023, 19:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 февраля обстреляли приграничное село Новая Таволжанка (Шебекинский район, Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Он сообщил, что в ходе инцидента пострадавших не было.
«Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы — повреждён фасад и выбиты окна», — написал Гладков.
Стоит отметить, что в течение 11 февраля в Белогородкой области украинские военнослужащие дважды обстреляли город Шебекино системами «Град». Пострадали трое мужчин, погибших нет.
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