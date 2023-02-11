Белгород, 11 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 февраля обстреляли приграничное село Новая Таволжанка (Шебекинский район, Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Он сообщил, что в ходе инцидента пострадавших не было.

«Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы — повреждён фасад и выбиты окна», — написал Гладков.

Стоит отметить, что в течение 11 февраля в Белогородкой области украинские военнослужащие дважды обстреляли город Шебекино системами «Град». Пострадали трое мужчин, погибших нет.