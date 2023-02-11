Астрахань, , 19:29 — REGNUM На ряде территория Астраханской области установлены очаги африканской чумы свиней. Анализ показал наличие инфекции при исследовании обнаруженных в охотничьих угодьях «Ахтубинское» трупов диких кабанов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Чума свиней Uprvetro. donland.ru

Как подтвердила пресс-служба ведомства, африканская чума свиней выявлена областной ветеринарной лабораторией при исследовании проб биологического материала от диких кабанов. Их трупы были обнаружены в районе острова «Верхний Воловий» вблизи зимовки «Пампулово», в районе хутора Сокорь и вблизи села Садовое.

В настоящее время в этих районах принимаются меры для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2023 года был выявлен очаг африканской чумы свиней в Ростовской области. Зараженные трупы диких кабанов обнаружили в Миллеровском районе, недалеко от хутора Северный Сад.

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