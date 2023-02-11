Астрахань, 11 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. На ряде территорий Астраханской области установлены очаги африканской чумы свиней. Анализ показал наличие инфекции при исследовании обнаруженных в охотничьих угодьях «Ахтубинское» трупов диких кабанов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Uprvetro. donland.ru Чума свиней

Как подтвердила пресс-служба ведомства, африканская чума свиней выявлена областной ветеринарной лабораторией при исследовании проб биологического материала от диких кабанов. Их трупы были обнаружены в районе острова Верхний Воловий вблизи зимовки Пампулово, в районе хутора Сокорь и вблизи села Садового.

В настоящее время в этих районах принимаются меры для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2023 года был выявлен очаг африканской чумы свиней в Ростовской области. Зараженные трупы диких кабанов обнаружили в Миллеровском районе, недалеко от хутора Северный Сад.