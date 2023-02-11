Москва, 11 февраля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В частном детском саду в Москве произошло ЧП. Во время дневной прогулки четырёхлетняя девочка сломала позвоночник. Об этом 11 февраля сообщает РЕН ТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

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Известно, что ребёнок катался с горки, оступился и упал. Отмечается, что горка была не слишком высокой — около полутора метров.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали у девочки компрессионные переломы двух позвонков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе трагический случай в детском саду произошёл в Екатеринбурге. Малолетняя девочка получила травму во время катания с горки, которая находится на территории учреждения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая дошкольница скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.