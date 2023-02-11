Лондон, 11 февраля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Правительство Великобритании проработает план восстановления отношений Соединённого Королевства и Евросоюза после Brexit. Такое поручение дал премьер-министр страны Риши Сунак. Об этом заявили анонимные высокопоставленные чиновники, на которых ссылается Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

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Отмечается, что уже в скором времени Лондон планирует объявить о решении по многолетнему спору с ЕС из-за торговых соглашений для Северной Ирландии. Поэтому предполагается укрепить отношения с Евросоюзом.

Так, по данным собеседников издания, Великобритания планирует нарастить сотрудничество с ЕС в областях обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, за выход Великобритании из ЕС Европарламент проголосовал в конце января 2019 года. Подавляющее большинство — 621 депутат — одобрило Brexit, а 49 — высказались против.

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Окончательную свободу Великобритания получила 31 декабря 2020 года. До этого времени королевство оставалось в Таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке.