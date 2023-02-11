Будапешт, 11 февраля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Венгрия выступает за прекращение конфликта между Россией и Украиной. Об этом глава венгерского государства Каталин Новак заявила 11 февраля интернет-изданию «Портфолио».

Ukraine Presidency/Ukrainian/Globallookpress Pre Source: Keystone Press Agency/ Каталин Новак

По ее словам, позиция Венгрии, которую разделяет и папа римский Франциск, заключается в том, что нужно заключить соглашение о прекращении огня, а затем определить условия для заключения долгосрочного мира.

«Как глава государства, как христианка и как мать я выступаю за прекращение огня», — сказала президент Венгрии.

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Венгерский политик отмечает, что необходимо избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Мы должны подумать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе», — добавила Новак.

Кроме того, Каталин Новак считает, что Евросоюзу следует «укрепить способность к самообороне». По ее словам, обороноспособность Евросоюза подорвана. Политик отмечает, что ЕС с одной стороны зависит от военной поддержки США, а с другой — зависит от России в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член британского парламента Мэттью Пэррис заявил, что Запад должен принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией. Запад, по его словам, просто обязан способствовать прекращению конфликта.