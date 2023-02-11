Анкара, , 19:07 — REGNUM Спасатели, работающие в провинции Хатай на юге Турции, спасли семилетнюю девочку, которая пробыла под завалами 131 час. Об этом 11 февраля сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, спасатели услышали голос ребёнка, когда разбирали обломки четырёхэтажного года. Они ускорили работу и достали девочку. Её госпитализировали.

Сообщается, что также спасли 27-летнюю мать девочки. Её нашли в завалах того же дома и тоже отправили в больницу. Ещё двое детей из этой семьи погибли.

Напомним, согласно последним данным, в Турции после землетрясения погибли 21 848 человек. Из завалов достали живыми более 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смертоносные землетрясения на юго-востоке страны оказались мощнее подземных толчков 1999 года.

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