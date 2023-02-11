Берлин, 11 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил соболезнования в связи со кончиной бывшего председателя Совета министров ГДР Ханса Модрова. Заявление дипломата опубликовано в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

Sven Simon/Global Look Press Ханс Модров

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«Господин Модров навсегда останется в нашей памяти как хороший друг и верный сторонник продвижения и устойчивого развития партнёрских и дружественных отношений между Россией и Германией», ― говорится в сообщении.

Дипломат отметил, что в посольстве узнали о смерти Модрова с «глубоким огорчением». Нечаев добавил, что как председатель совета старейшин Левой партии, как дальновидный и верный принципам политик он «всегда выступал за взаимопонимание между нашими народами».

«Мы выражаем глубокие соболезнования близким усопшего, а также всем его соратникам и друзьям», ― написал российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля о смерти Ханса Модрова, занимавшего с 1989 по 1990 год пост председателя Совета министров Германской Демократической Республики (ГДР), объявила глава парламентской фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. Она выразила соболезнование родным и близким политика, подчеркнув, что партия потеряла выдающуюся личность. Политик отметила, что Модров внёс значительный вклад в объединение Германии.

Напомним, Модров учился в Центральной комсомольской школе в Москве. Вступив в Социалистическую единую партию Германии, со временем стал членом Центрального комитета. С 1989 года он занял пост председателя Совета министров республики.