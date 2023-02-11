Донецк, 11 февраля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ в ходе обстрелов пригорода Донецка 11 февраля нанесли удары по школе, расположенной в посёлке Александровка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Три прямых попадания за сегодняшний день зафиксированы по зданию школы», — написал он.

Он отметил, что противник продолжает обстреливать юго-западные окраины Донецка.

Стоит отметить, что 11 февраля от обстрелов с украинской стороны по Петровскому району Донецка погибла женщина 1968 года рождения. Кроме того, были ранены женщина 1989 года рождения и двое мужчин 1956 года рождения.