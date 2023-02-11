Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Украина терпит крах в ходе боевых действий с Россией на южной линии фронта. Об этом в интервью журналисту Стивену Граднеру, опубликованному на его YouTube-канале, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

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«Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», ― подчеркнул Макгрегор.

При этом он отметил снижение роли бронетехники на поле боя. По его словам, теперь инициатива принадлежит таким боевым средствам, как артиллерийские системы и ракеты. Именно под их прикрытием российским войскам удаётся добиваться успеха в ходе СВО.

По этой причине, уверен подполковник в отставке, отправка западной бронетехники Украине без тщательного прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и точной артиллерии будет самоубийством.

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«Вы сможете увидеть, как 88 танков сгорят в бою за несколько минут», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские аналитики заявили, что российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали очередное масштабное наступление в Луганской Народной Республике. По данным Американского института изучения войны (ISW), ВС России атакуют оборонительные рубежи ВСУ и продвигаются вдоль границы между Харьковом и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово близ Купянска и к западу от Кременной.