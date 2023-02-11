Донецк, 11 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Город Донецк обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 11 февраля сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.ru Залп РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:05 — н. п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район)», — говорится в сообщении.

СЦКК ДНР уточняет, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля город Донецк как минимум пять раз подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.