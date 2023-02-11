Премьер Грузии заявил о непрекращающихся попытках Киева втянуть страну в войну с Россией

Тбилиси, , 18:35 — REGNUM Киев не оставляет надежду втянуть Грузию в конфликт с Россией. Об этом 11 февраля заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», — сообщил премьер журналистам.

Однако Гурибашвили считает заслугой властей Грузии то, что им удалось избежать войны с Россией, как бы не хотел этого экс-президент Михаил Саакашвили, специально для этого направленный в Грузию.

Напомним, что премьер-министр Грузии и раньше высказывался против прямой конфронтации с Россией. Отмечалось также, что позиция грузинского правительства вызывает очень больше недовольство в Киеве, чем был вызван отзыв из Тбилиси украинского посла.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузинский премьер: Грузия не станет «вторым фронтом» против России