Вашингтон, 11 февраля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. О причастности Вашингтона к военным преступлениям на Украине заявил в интервью Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия по-американски

Бывший американский разведчик сказал, что последние свидетельства о том, что Пентагон координирует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS, делают Вашингтон виновным в преступлениях против гражданского населения. Он уточнил, что каждый залп «покрыт американскими отпечатками».

«Каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий», — заявил Скотт Риттер.

Бывший офицер морской разведки также предположил, что Белому дому угрожают политические проблемы.

«Тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» — добавил Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен Пол Госар, представляющий штат Аризона, заявил, что США не должны способствовать продолжению «ненужной войны».