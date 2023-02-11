Москва, , 18:28 — REGNUM Неисправность, приведшая к разгерметизации комического грузового корабля «Прогресс МС-21», по предварительным данным, произошла в системе терморегулирования. Об этом 11 февраля сообщил телеканалу «Звезда» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования, но пока нет уверенности», — сказал Крикалев.

Он добавил, что более точные данные постараются получить в результате анализа данных, полученных с помощью телеметрии.

Напомним, 11 февраля в Роскосмосе сообщили о разгерметизации в «Прогрессе МС-21». Корабль пристыкован к МКС, но не используется и вход в него закрыт, а потому это не повлияло на работу станции. 18 февраля, согласно изначальному плану, «Прогресс МС-21» будет отстыкован и выведен с орбиты.

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