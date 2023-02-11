Москва, 11 февраля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Неисправность, приведшая к разгерметизации космического грузового корабля «Прогресс МС-21», по предварительным данным, произошла в системе терморегулирования. Об этом 11 февраля сообщил телеканалу «Звезда» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования, но пока нет уверенности», — сказал Крикалёв.

Он добавил, что более точные данные постараются получить в результате анализа данных телеметрии.

Напомним, 11 февраля в Роскосмосе сообщили о разгерметизации в «Прогрессе МС-21». Корабль пристыкован к МКС, но не используется, вход в него закрыт, а потому это не повлияло на работу станции. 18 февраля, согласно изначальному плану, «Прогресс МС-21» будет отстыкован и выведен с орбиты.