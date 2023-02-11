Киев, 11 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Предоставление Киеву гарантий безопасности, предлагаемых киевскими властями в качестве альтернативы вступления в НАТО, со стороны западных стран затягивается. Для этого правительства зарубежных партнёров Украины используют бюрократические процедуры. Об этом 11 февраля в ходе выступления по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном банком JP Morgan, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Нам действительно нужны гарантии безопасности. Мы говорим об этом, у нас есть план», ― сказал Зеленский, подчеркнув, что самая лучшая гарантия ― это вступление в Североатлантический альянс.

При этом он выразил уверенность, что Киев в конечном счёте вступит в НАТО, причём это произойдёт раньше, «чем все лидеры решат, что [украинский] пакет гарантий безопасности хороший».

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«Они принимают решения медленно, это бюрократия», ― добавил украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда уверен, что НАТО должно дать Украине гарантии безопасности «в свете перспективы» вступления в альянс, причём сделать это ещё до саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 года. Польский лидер добавил, что Польша вместе с партнёрами подготовит проект соглашения о «своего рода гарантиях», они должны укрепить безопасность Украины в будущем».

При этом во Франции считают, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят раз и навсегда.