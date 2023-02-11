Кейптаун, , 18:02 — REGNUM В Южно-Африканской Республике в ночь с 10 по 11 февраля двое неизвестных у входа в ресторан застрелили 35-летнего рэп-исполнителя Кирнан Джаррида Форбса, выступающего на публике под псевдонимом «AKA». Об этом сообщил новостной портал News24.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источник, через несколько минут прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти исполнителя. Полиция начала поиски нападавших.

Южноафриканец родился и вырос в Кейптауне. Первое признание получил после выхода первого студийного альбома Altar Ego в 2010 году. В последствии AKA развил свой счет, выпустив и другие альбомы, среди которых Levels (2014) и Louch My Blood (2018).

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