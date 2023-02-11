Кейптаун, 11 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике в ночь с 10 на 11 февраля двое неизвестных у входа в ресторан застрелили 35-летнего рэп-исполнителя Кирнана Джаррида Форбса, выступавшего на публике под псевдонимом AKA. Об этом сообщил новостной портал News24.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По информации источника, прибывшие через несколько минут на место происшествия медики не смогли спасти музыканта. Полиция начала поиски нападавших.

Южноафриканец родился и вырос в Кейптауне. Известность пришла к нему после выхода первого студийного альбома Altar Ego в 2010 году. Впоследствии AKA получил признание, выпустив другие альбомы, среди которых Levels (2014) и Louch My Blood (2018).