Москва, , 17:58 — REGNUM Министерство обороны опубликовало видеокадры телемоста, который устроили для военнослужащих из Самарской области, находящихся в зоне спецоперации, и их родных в студии столицы Поволжья, откуда были мобилизованы бойцы. Трогательное видео опубликовано в телеграм-канале ведомства 11 февраля.

Телемост Цитата из видео Минобороны РФ

На нем бойцы из мотострелкового соединения смогли встретиться с родителями, женами и детьми. Те спросили про здоровье, настроение и даже про погоду, высказали своим родным слова поддержки. Родные пожелали военнослужащим, чтобы скорее закончилась их работа в зоне боевых действий.

Бойцы в свою очередь поблагодарили их за поддержку, за гуманитарную помощь, теплые вещи, получаемые из дома.

Как отметили в Минобороны, такие телемосты проводятся регулярно для поддержки боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.