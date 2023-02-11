Телемост устроили в Минобороны для бойцов из Самары и их родных
Москва, 11 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало видеокадры телемоста, который устроили для военнослужащих из Самарской области, находящихся в зоне спецоперации, и их родных в студии столицы Поволжья, откуда были мобилизованы бойцы. Трогательное видео опубликовано в телеграм-канале ведомства 11 февраля.
На нем бойцы из мотострелкового соединения смогли встретиться с родителями, женами и детьми. Те спросили про здоровье, настроение и даже про погоду, высказали своим родным слова поддержки. Родные пожелали военнослужащим, чтобы скорее закончилась их работа в зоне боевых действий.
Бойцы в свою очередь поблагодарили их за поддержку, гуманитарную помощь, теплые вещи, получаемые из дома.
Как отметили в Минобороны, такие телемосты проводятся регулярно для поддержки боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.