Анкара, , 17:55 — REGNUM В Турции число погибших при землетрясении выросло до 21 848 человек, сообщил 11 февраля глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Шанлыурфа.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Число погибших составило 21 848», — сообщил глава Турции.

По его словам, ранения получили 80 104 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН предположили, что общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тысяч человек. По последним данным, в результате сильного землетрясения 6 февраля в Сирии зафиксировано более 3,5 тысяч погибших.