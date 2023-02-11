Автомобиль «Урал» сгорел в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 11 февраля 2023, 18:07 — REGNUM Территорию танковой части ВС РФ в Петровском районе Донецка обстреляли со стороны ВСУ, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Он сообщил, что произошёл взрыв боекомплекта, однако танки удалось вывести из ангара.
По предварительным данным, в результате обстрела сгорел один автомобиль «Урал».
В свою очередь, телеграм-канал «Репортёр Руденко V» опубликовал видео из Петровского района, на котором видны поднимающиеся над жилым массивом клубы чёрного дыма.