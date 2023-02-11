Донецк, , 18:07 — REGNUM Территорию танковой части ВС РФ в Петровском районе Донецка обстреляли со стороны ВСУ, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он сообщил, что произошёл взрыв боекомплекта, однако танки удалось вывести из ангара.

По предварительным данным, в результате обстрела сгорел один автомобиль «Урал».

В свою очередь, телеграм-канал «Репортёр Руденко V» опубликовал видео из Петровского района, на котором видны поднимающиеся над жилым массивом клубы чёрного дыма.