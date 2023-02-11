Донецк, 11 февраля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Территорию танковой части ВС РФ в Петровском районе Донецка обстреляли со стороны ВСУ, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Он сообщил, что произошёл взрыв боекомплекта, однако танки удалось вывести из ангара.

По предварительным данным, в результате обстрела сгорел один автомобиль «Урал».

В свою очередь, телеграм-канал «Репортёр Руденко V» опубликовал видео из Петровского района, на котором видны поднимающиеся над жилым массивом клубы чёрного дыма.