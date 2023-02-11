Автомобиль «Урал» сгорел в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 11 февраля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Территорию танковой части ВС РФ в Петровском районе Донецка обстреляли со стороны ВСУ, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерийский обстрел ВСУ
Он сообщил, что произошёл взрыв боекомплекта, однако танки удалось вывести из ангара.
По предварительным данным, в результате обстрела сгорел один автомобиль «Урал».
В свою очередь, телеграм-канал «Репортёр Руденко V» опубликовал видео из Петровского района, на котором видны поднимающиеся над жилым массивом клубы чёрного дыма.