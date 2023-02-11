Омск, 11 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» переиграл санкт-петербургскую команду СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард»

Игра проходила на льду омской «Джи-Драйв-Арены» и закончилась в пользу хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей голами отличились американский нападающий хозяев Рид Буше (3-я минута), оформивший в матче дубль Владимир Ткачёв (25-я и 36-я), Дамир Шарипзянов (56-я, в большинстве) и ещё один американский форвард омичей Алекс Бродхёрст (56-я).

У гостей шайбы забросили Александр Волков (2-я), Андрей Педан (16-я, в большинстве), Дмитрий Яшкин (29-я, в большинстве) и Евгений Кетов (50-я).

Отметим, в следующем матче «Авангард» 13 февраля примет у себя минскую команду «Динамо», а СКА в этот же день сыграет в гостях с клубом из Астаны «Барыс».