Донецк, , 17:52 — REGNUM Менее чем за три часа 11 февраля город Донецк как минимум пять раз подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом свидетельствуют данные представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Киева.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Так, под огнём оказались Петровский и Киевский района столицы ДНР.

Удары по Петровскому району были зафиксированы в 13:35 (мск), 15:35 (мск), 15:50 (мск) и 16:10 (мск) и наносились со стороны населённых пунктов Дальнее и Курахово. Всего украинские военные выпустили по району 19 снарядов калибра 155 мм.

«Зафиксирован обстрел во стороны ВФУ: 16:00 ― населённый пункт Орловка ― г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», ― указано в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара, который киевские военные нанесли по Донецку в 13:35 (мск) 11 февраля, один из снарядов прямой наводкой попал в частный дом. В результате строение разрушено. Одна женщина погибла на придомовой территории, ещё одна была зажата разрушенными строительными конструкциями дома. Её удалось спасти.