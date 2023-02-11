Замгенсека ООН: число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс.
Диярбакыр, Турция, 11 февраля 2023, 17:43 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, находящийся на данный момент в Адане, предположил, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тысяч человек.
«Очень сложно дать точную оценку, поскольку еще предстоит разобрать завалы, но я уверен, что число погибших увеличится как минимум в два раза или даже больше», — цитирует замгенсека ООН издание Sky News 11 февраля.
Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита пострадавших Диярбакыра и Шанлыурфы заявлял, что число погибших в результате катастрофы достигло 21 848 человек. Согласно телеканалу Al Jazeera, на территории Сирии зафиксировано более 3,5 тысяч погибших
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