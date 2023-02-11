Диярбакыр, Турция, 11 февраля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, находящийся на данный момент в Адане, предположил, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс.

Пресс-служба Минобороны РФ Кредит: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Мартин Гриффитс

«Очень сложно дать точную оценку, поскольку еще предстоит разобрать завалы, но я уверен, что число погибших увеличится как минимум в два раза или даже больше», — цитирует замгенсека ООН издание Sky News 11 февраля.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в пострадавшие города Диярбакыр и Шанлыурфу заявлял, что число погибших в результате катастрофы достигло 21 848. Согласно телеканалу Al Jazeera, на территории Сирии зафиксировано более 3,5 тыс. погибших.