Сборная России обыграла команду Европы и вышла в финал футбольного Кубка легенд

Москва, , 17:38 — REGNUM Сборная России уверенно обыграла команду Европы в матче второго тура группового этапа Кубка легенд по футболу и вышла в финал турнира. Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предыгровая тренировка сборной России по футболу © Сергей Фадеичев/ТАСС

Встреча проходила во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и закончилась победой российской команды со счётом 4:2.

В составе сборной России выступают: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

Отметим, в финале Кубка легенд по футболу сборная России, победившая в группе А, сыграет с победителем группы В, в которой выступают сборная звёзд, а также команды Африки и СНГ. Матч финала состоится 12 февраля и начнётся в 16:30 мск.