Анкара, , 17:35 — REGNUM В результате поисково-спасательных работ спасатели обнаружили в под завалами в Турции тело погибшего гражданина Узбекистана. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в посольстве Узбекистана в Анкаре.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Тело 56-летнего уроженца Андижанской области, погибшего в провинции Хатай в результате землетрясения в Турции, 11 февраля отправлено из аэропорта Стамбула в Фергану», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В субботу депутат-армянин меджлиса Турции Гаро Пайлан на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что спасали из Армении, работающие на турецкой территории, вызволили из-под завалов 8-летнюю девочку, которую сразу же доставили в больницу.

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