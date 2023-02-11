Анкара, 11 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В результате поисково-спасательных работ спасатели обнаружили под завалами в Турции тело погибшего гражданина Узбекистана. Об этом 11 февраля сообщили в посольстве Узбекистана в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Тело 56-летнего уроженца Андижанской области, погибшего в провинции Хатай в результате землетрясения в Турции, 11 февраля отправлено из аэропорта Стамбула в Фергану», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Депутат меджлиса Турции Гаро Пайлан 11 февраля на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что спасатели из Армении, работающие на турецкой территории, вызволили из-под завалов восьмилетнюю девочку, которую сразу же доставили в больницу.