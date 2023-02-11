Донецк, 11 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Российские военные продолжают бои за Угледар в Донецкой Народной Республике. Для ударов по позициям вооружённых формирований Украины ВС России применяют тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Кадры работы ТОС опубликовали в телеграм-канале военные корреспонденты «Русской весны».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»

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«Наступление на Угледар: тяжёлые огнеметные системы «Солнцепёк» сжигают позиции врага», ― говорится в сообщении.

На видео показаны удары «Солцепёков» по украинским позициям, обустроенным среди полуразрушенных зданий. Огонь ведётся по опорным пунктам противника в пригороде Угледара ― Дачи. За этот населённый пункт продолжаются ожесточённые бои.

«На втором видео ТОС-1А бьют по минометным позициям и опорным пунктам противника в лесополосах на угледарском направлении», ― пояснили военкоры.

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Напомним, тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» применяется для уничтожения объёмным взрывом легкобронированной техники, автомобилей, живой силы, а также зданий и фортификаций противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о ведущихся боях по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. По его словам, «наиболее острыми направлениями» являются угледарское и артёмовское. Гагин добавил, что российские войска заходят в Угледар с юго-востока и востока и уже закрепились на окраинах. Но украинское командование направляет туда дополнительные силы для удержания позиций. Это замедляет темпы освобождения города.