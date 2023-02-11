Харьков, Украина, , 17:28 — REGNUM Объявленную в Днепропетровской и Харьковской областях Украины воздушную тревогу отменили.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в Харьковской области воздушную тревогу 11 февраля объявляли в 10:25 мск, в 14:36 мск и в 16:27 мск. В Днепропетровской области — в 16:25 мск.

Накануне, 10 февраля, режим воздушной тревоги вводили трижды на всей территории Украины.

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