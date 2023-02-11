Астана, 11 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. На территории Иссык-Кульской области Киргизии 11 февраля произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» при МЧС Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 17:05 по алма-атинскому времени (14:05 мск). Эпицентр находился в 128 км от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 15 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в течение 10 февраля произошло землетрясение в Киргизии магнитудой 4,5, а также в Казахстане магнитудой 4,4. Пострадавших и разрушений не было.