Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Конгрессмен от республиканской партии Пол Госар, представляющий штат Аризона, считает, что политика Соединенных Штатов Америки не должна предусматривать поддержку бессмысленного конфликта на Украине.

Пол Глоссар © Rod Lamkey/CNP/ Globallookpress

«США не должны способствовать продолжению ненужной войны и росту числа убитых. Нынешнее положение вещей несостоятельно, путь к миру давно назрел. Месяцы эскалации в сфере вооружений и риторики несут угрозу не только гражданам России и Украины, но и всему миру», — цитирует Госара РИА Новости 11 февраля.

Также республиканец призвал правительство США и Пентагон прекратить какие-либо поставки оружия и тяжелой техники для Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявлял, что Италия не станет по своей воле поставлять Украине военную технику и оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии назвали главное условие для поставки оружия и техники Украине