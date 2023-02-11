Американский конгрессмен призвал США прекратить поставку оружия ВСУ
Вашингтон, 11 февраля 2023, 17:23 — REGNUM Конгрессмен от республиканской партии Пол Госар, представляющий штат Аризона, считает, что политика Соединенных Штатов Америки не должна предусматривать поддержку бессмысленного конфликта на Украине.
«США не должны способствовать продолжению ненужной войны и росту числа убитых. Нынешнее положение вещей несостоятельно, путь к миру давно назрел. Месяцы эскалации в сфере вооружений и риторики несут угрозу не только гражданам России и Украины, но и всему миру», — цитирует Госара РИА Новости 11 февраля.
Также республиканец призвал правительство США и Пентагон прекратить какие-либо поставки оружия и тяжелой техники для Вооруженных сил Украины.
Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявлял, что Италия не станет по своей воле поставлять Украине военную технику и оружие.
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