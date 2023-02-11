Москва, , 17:21 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал в программе на «Матч ТВ» слова футболиста Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина» должен провести какое‑то время в тюрьме, чтобы пройти школу жизни.

Павел Мамаев © Илья Питалев/РИА Новости

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла», — сказал Мамаев.

По словам российского футболиста Павла Мамаева, это был некий опыт, но ничего хорошего он оттуда не взял.

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Напомним, в октябре 2018 года оба футболиста Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы. В результате пострадали несколько человек. Спортсмены отбыли наказание в тюрьме. В 2019 году Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.