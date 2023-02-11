Дамаск, 11 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В город Латакию в Сирии, пострадавший при землетрясении, прибыла колонна с гуманитарной помощью из Ирака, в составе которой 22 большегрузных автомобиля. Об этом 11 февраля сообщает агентство SANA.

Serdar Ozsoy/globallookpress.com Землетрясение в Сирии

Уточняется, что в этот гуманитарный груз для пострадавших от стихийного бедствия районов Сирии входят продовольствие, одеяла и лекарственные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию и российских граждан за оказанную поддержку после разрушительного землетрясения.

Отметим, 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в 9 часов, афтершоки от них ощущались в нескольких соседних странах, из которых сильнее всего пострадала Сирия.