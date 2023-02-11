Дамаск, 11 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Народы многих арабских государств сохранили глубокие симпатии к Сирии, несмотря на враждебную пропаганду в СМИ, которая льется на них на протяжении последних 12 лет. Об этом заявил 11 февраля президент Сирии Башар Асад в ходе поездки в районы, пострадавшие от землетрясения, передает телеканал Al Ekhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Как отметил Асад, о хорошем отношении народов арабских стран говорит та помощь, которую они в настоящее время оказывают Сирии, пострадавшей от сильнейшего землетрясения.

«Экстренная помощь Сирии со стороны арабов является их естественной реакцией на катастрофу и проявлением братских чувств», — заявил сирийский президент.

Он также призвал руководство арабских государств «предпринять шаги по изменению ситуации в правильном направлении в отношении Сирии».

Напомним, ранее сообщалось о том, что число погибших в разрушительном землетрясении в Сирии превысило 1380 человек. Пострадали почти 2,5 тыс. жителей страны.