Первомайск, ЛНР, , 17:06 — REGNUM Медикам не удалось спасти жизнь сотрудница больницы Первомайска, которая в конце декабря 2022 года подверглась удару со стороны вооружённых формирований Украины. От полученных ранений женщина скончалась. Об этом 11 февраля сообщил мэр города Сергей Калягин.

Последствия обстрела Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Спустя более чем месяц борьбы за жизнь после тяжёлых ранений, полученных в результате обстрела 31 декабря 2022 года, скончалась сотрудница Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, женщина 1975 года рождения», ― написал в телеграм-канале глава городской администрации.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Из-за действий преступного киевского режима ещё один несовершеннолетний ребёнок из города Первомайска остался без матери», ― добавил мэр.

Калягин уточнил, что с начала спецоперации жертвами обстрелов со стороны украинских военных на подведомственной ему территории стали 22 мирных жителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 декабря 2022 года вооружённые формирования Украины обстреляли Первомайск с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По городу было выпущено три ракеты.

В результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей. Кроме того, был разрушен корпус Центральной городской больницы. Во время обстрела в медучреждении находились пятеро детей с матерями, в том числе новорожденный. Из них никто не пострадал, но погибли шесть человек ― пациенты и медицинский персонал больницы.