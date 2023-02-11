В Первомайске умерла раненная при обстреле больницы сотрудница
Первомайск, ЛНР, 11 февраля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Медикам не удалось спасти жизнь сотрудницы больницы Первомайска, которая в конце декабря 2022 года подверглась удару со стороны вооружённых формирований Украины. От полученных ранений женщина скончалась. Об этом 11 февраля сообщил мэр города Сергей Калягин.
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«Спустя более чем месяц борьбы за жизнь после тяжёлых ранений, полученных в результате обстрела 31 декабря 2022 года, скончалась сотрудница Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, женщина 1975 года рождения», ― написал в телеграм-канале глава городской администрации.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
«Из-за действий преступного киевского режима ещё один несовершеннолетний ребёнок из города Первомайска остался без матери», ― добавил мэр.
Калягин уточнил, что с начала спецоперации жертвами обстрелов со стороны украинских военных на подведомственной ему территории стали 22 мирных жителя.
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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 декабря 2022 года вооружённые формирования Украины обстреляли Первомайск с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По городу было выпущено три ракеты.
В результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей. Кроме того, был разрушен корпус Центральной городской больницы. Во время обстрела в медучреждении находились пятеро детей с матерями, в том числе новорожденный. Из них никто не пострадал, но погибли шесть человек ― пациенты и медицинский персонал больницы.