В Роскосмосе назвали дату вывода с орбиты разгерметизированного «Прогресса»
Москва, 11 февраля 2023, 17:49 — REGNUM Комический грузовой корабль «Прогресс МС-21» будет отстыкован от МКС и выведен с орбиты 18 февраля, как и было запланировано ранее. Об этом 11 февраля сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса.
В госкорпорации сообщили журналистам, что произошедшая на борту «Прогресса МС-21» разгерметизация не повлияла на сроки планов по выведению корабля с обриты с последующим затоплением в океане.
Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации на пристыкованном к МКС «Прогрессе МС-21». На работу станции это никак не повлияло, поскольку переходной люк закрыт, а корабль изолирован. К станции 11 февраля уже пристыковался «Прогресс МС-22».
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