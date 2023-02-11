Москва, 11 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» будет отстыкован от МКС и выведен с орбиты 18 февраля, как и было запланировано ранее. Об этом 11 февраля сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса.

Иван Тимошенко/Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22»

В госкорпорации сообщили журналистам, что произошедшая на борту «Прогресса МС-21» разгерметизация не повлияла на сроки выведения корабля с орбиты с последующим затоплением в океане.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации на пристыкованном к МКС «Прогрессе МС-21». На работу станции это никак не повлияло, поскольку переходной люк закрыт, а корабль изолирован. К станции 11 февраля уже пристыковался «Прогресс МС-22».