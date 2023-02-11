Стокгольм, 11 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую интеграцию в НАТО. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон шведскому телеканалу SVT.

government.se Пол Йонсон, министр обороны Швеции

«Мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере», — заявил шведский министр.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил готовность возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших взаимоотношения с Турцией. При этом соответствующая заявка уже одобрена 28 странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже к июлю 2023 года.